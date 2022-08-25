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Верещук повідомила, скільки незаконно вивезених дітей вже вдалося повернути з РФ до України

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Верещук повідомила, скільки незаконно вивезених дітей вже вдалося повернути з РФ до України

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

53 незаконно вивезених українських дітей повернули з РФ до України.

Україна вже змогла повернути з Росії 53 дітей. Також проти РФ українська влада готує позови за фактами так званого "усиновлення" викрадених та вивезених українських дітей.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що Мінреінтеграції фіксує випадки так званого "усиновлення" українських дітей в Росії, щоб позиватися і вимагати притягнути до відповідальності Росію, бо "це є злочин проти нашої держави, проти наших дітей".

Верещук додала, що батьки, родичі чи знайомі викрадених дітей на окупованих територіях можуть звертатися на гарячу лінію Мінреінтеграції.  

"Ми в кожному конкретному випадку дізнаємося інформацію, фіксуємо її, і якщо ми знаходимо дитину на території Російської Федерації, то робимо все, щоб повернути її. 53 діток таким чином уже вдалося повернути", - повідомила вона.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, окупанти викрадають українських дітей і всиновляють у російських сім'ях за премії.

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Перегляди
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