Верещук пояснила, як діяти у разі виявлення COVID-19 на КПВВ під час в’їзду до України

Верещук пояснила, як діяти у разі виявлення COVID-19 на КПВВ під час в’їзду до України

Спрощені умови перетину КПВВ набувають чинності 30 грудня.

Мешканцям тимчасово окупованих територій під час перетину КПВВ на Донбасі та на адміністративній межі з незаконно анексованим Кримом більше не потрібно обов’язково йти на самоізоляцію. У разі позитивного тесту на коронавірус, у людини буде вибір.

Про це повідомила віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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За її словами, правила почнуть діяти вже від 30 грудня. Люди зможуть просто на КПВВ зробити безкоштовний тест на COVID-19 та відвідати рідних на новорічно-різдвяні свята. У разі негативного результату, особи матимуть змогу в'їхати на підконтрольну уряду територію України без необхідності проходити двотижневий карантин і завантажувати "Вдома".

"Сьогодні є дійсно важливий крок на шляху до реінтеграції. Ми скасували застосунок "Вдома" для тих людей, які перетинають КПВВ. Якщо тест на КПВВ виявиться позитивним, то у людини буде вибір: або йти на обсервацію, яка триватиме 10 діб, або повернутися до місця, звідки він йшов", – розповіла Верещук.

Вона додала, що нові правила запроваджуються на пунктах пропуску як на межі з окремими районами Донецької та Луганської областей, так й на кордоні з Автономною Республікою Крим.

Як повідомлялося, в Україні скасували самоізоляцію під час в'їзду до країни через КПВВ з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, від 3 грудня Україна запровадила обов’язкову самоізоляцію для осіб, які повернулись з країн, де стрімко поширюється новий штам коронавірусу “Омікрон”.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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