Верещук розповіла, скільки дітей вдалося повернути з Росії та окупованих територій

Точна кількість дітей, яких Росія примусово депортувала з окупованих територій України, наразі невідома

Голова Міністерства із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що за час повномасштабної війни повернути в Україну з Росії вдалось лише 69 дітей.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

Верещук заявила, що ще 27 дітей владі вдалося повернути з окупованих Росією території України.

У свою чергу уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук повідомила, що наразі 10,5 тисяч дітей перебувають у статусі примусово переміщених або депортованих російськими загарбниками.

В Офісі президента заявили, що наразі невідома точна кількість дітей, яких Росія примусово депортувала з окупованих територій України.

«Російська Федерація продовжує вчиняти свої злочини, пов’язані з українськими дітьми. Йде вивезення дітей. На жаль, через дуже пасивну позицію міжнародних організацій, зокрема МКЧХ, ми сьогодні не маємо можливості зафіксувати точну цифру, скільки і де знаходиться наших дітей», — сказав голова ОП Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що на окупованих територіях дітей вчать ненавидіти Україну.

Також ми інформували, що дитяча омбудсменка Росії усиновила хлопчика, якого незаконно вивезли з України.

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