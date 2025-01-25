Чи подовжать термін проходження ВЛК для обмежено придатних: Верещук відповіла

В Україні обмежено придатним для служби можуть продовжити термін для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук в коментарі для ТСН.

Обмежено придатні можуть не встигнути пройти ВЛК

За словами Верещук, останнім часом почали надходити звернення про те, що велика кількість обмежено придатних може не встигнути пройти ВЛК до 4 лютого.

"Ми проаналізували, побачили, дійсно, що проблема є. Доповіли Президенту і отримали доручення вжити всіх невідкладних заходів, аби адекватно вирішити проблему, яка на сьогодні склалася. Вона дійсно полягає у тому, що більше мільйона людей не встигнуть", - зазначила заступниця керівника Офісу президента.

Вона додала, що було проведено консультації з депутатами, Міністерством оборони та Генштабом. Верещук зазначила, що в результаті, посадовці дійшли до висновку, що потрібно дати людям ще деякий час, аби вони встигли пройти ВЛК.

"Для цього буде внесено зміни до діючого закону 3621-9, де буде визначено термін. А також ми даємо можливість, аби наші Міністерство оборони і ТЦК мали можливість електронного сповіщення громадян України щодо проходження ВЛК", - зазначила Верещук.

На скільки можуть подовжити термін проходження ВЛК

Заступниця керівника Офісу президента заявила, що термін проходження ВЛК обмежено придатним особам потрібно подовжити щонайменше на 3 місяці.

"Звичайно, будуть вирішувати законодавці. Але наша позиція не менше трьох місяців треба дати, бо ми розуміємо, що є певна кількість ВЛК. Так, у нас їх 1036. Є більше мільйона людей, які мають пройти і є розрахунок яка пропускна здатність ВЛК? Отже, порахувавши - щонайменше три місяці, потрібно аби дати людям ще пройти ВЛК без штрафів", - зазначила Верещук.

Вона також пояснила, що наразі люди можуть пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) як за власним бажанням, так і після отримання виклику. Однак, є проблема з викликами, адже електронних направлень поки що немає.

"Нам потрібно внести зміни до постанови 560. Кабінет міністрів пообіцяв, що у вівторок така постанова буде прийнята і люди зможуть отримувати електронні сповіщення. Тобто ми забираємо черги з ТЦК, бо зараз там велика проблема. Люди йдуть так, як дають, як можуть направлення. Ви самі знаєте цю проблематику. Черги великі, люди нервують. І очевидно, що тут є об'єктивні причини, чому люди не змогли вчасно пройти ВЛК. Отже, електронні сповіщення плюс щонайменше тримісячний термін. І це дасть змогу вирішити проблему по суті", - заявила заступниця керівника Офісу президента.

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Вона також пояснила, що у разі, якщо особа має статус обмежено придатних, але не отримала повістку або електронне сповіщення та не пройшла ВЛК, це все одно вважається порушенням.

"Це порушення, але йдеться про штрафні санкції. Якщо повістки не було, так і направлення не було, то так повинні таке направлення зробити. І тут уже питання до тих, хто цього не робить. Але станом на сьогодні я ще раз кажу ми вирішуємо питання з графіками", - зазначила Верещук.

Чи потрібно проходити ВЛК обмежено придатним, яким немає 25 років

Верещук зазначила, що закон не розрізняє людей, які досягли мобілізаційного і людей, яким ще немає 25 років — всі мають пройти медичний огляд. Однак, вона вважає, що особи, яким ще не виповнилося 25 років з обмеженою придатністю, не повинні проходити ВЛК на даному етапі.

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"Я точно ініціюю, щоб були зміни до законодавства. Щоб діти, бо це 17-18 років, які є обмежено придатними і мають такий статус, не були покарані штрафними санкціями, якщо не пройдуть ВЛК як обмежено придатні до четвертого лютого", - додала заступниця керівника Офісу президента.

Цифровізація процесу скеровування на ВЛК

Міноборони наразі тестує нову функцію в застосунку "Резерв+", яка дозволяє скеровувати осіб на військово-лікарську комісію (ВЛК).

"Ця бета-версія - це дуже добре. Але якщо не буде законодавчого підґрунтя, то ніхто електронне сповіщення не зробить. Отже, уряд повинен невідкладно прийняти зміни до 560-ї постанови і уможливити електронне сповіщення на ВЛК. Це дуже важливо", - прокоментувала Верещук.

Нагадаємо, непройдена ВЛК вважатиметься порушенням правил військового обліку.

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