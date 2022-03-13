Верещук закликала людей використовувати для евакуації тільки офіційні гуманітарні коридори

Ірина Верещук наголосила, що для життя людей дуже небезпечно намагатися виїхати з окупованих міст та сіл власними силами.

Про це віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України сказала у ранковому відеозверненні.

"Також хочу звернутися до людей, які через відчуття небезпеки за своє життя і здоров'я, приймають рішення йти не через гуманітарні коридори, які відкриваються щодня, і на жаль не можуть покрити всю територію і Київської області, і Луганської області, і інших, звідки б люди хотіли покинути свої домівки. На жаль, зробити це швидко і безпечно для свого життя не вдається.

Тому дуже прошу слухати інформацію, яку ми подаємо, і якщо є відкритий гуманітарний коридор, шукати через оповіщення, через людей, через групи, в яких ви є, і в яких ви берете участь, інформацію щодо точок збору. Бо в інший спосіб це буде дуже небезпечно для вашого життя, для життя ваших дітей, ваших рідних та близьких", - наголосила вона.

ТСН.ua



