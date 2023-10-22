Верещук заперечила свою причетність до секти, яка “бореться з архонтами”

Віцепрем’єрка обурилася, що про неї поширюють відверту брехню та абсурд.

Віцепрем'єр-міністр - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, яка свого часу давала інтерв'ю представникам організації "АллатРа", публічно заявила, що не належить до прихильників цієї сумнівної секти та не поділяє її ідеологію.

Відповідний допис на її Facebook-сторінці з’явився у неділю, 22 жовтня.

Віцепрем’єрка заявила, що проти неї уже другий тиждень ведеться інформаційна кампанія щодо “прив’язки до однієї з сект”, не вказуючи її назви.

З контексту заяви зрозуміло, що йдеться про проросійську релігійну організацію "АллатРа", яка вже неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців і якій свого часу Ірина Верещук необачно дала інтерв'ю. Ця організація проповідує конспірологічні теорії про те, що світом керує таємний світовий уряд – архонти, які є "світовим злом", а світ врятує Номо – слов'янський лідер зі спецслужб, біографія якого підозріло збігається з біографією Пyтiнa.

“Нещодавно одне з наче поважних ЗМІ офіційно звернулось до мене з проханням прокоментувати: чи належу я до секти та чи поділяю я її ідеологію. Письмова відповідь була, що я не була і не є членом секти й геть не поділяю її ідеологію”, - написала Ірина Верещук.

Віцепрем’єрка обурилася, що про неї поширюють відверту брехню та абсурд.

“Не треба рекламувати секти. Бо ви не стільки поливаєте брудом мене, скільки робите промо їм. Якщо у вас завдання очорнити мене, використовуйте перевірені робочі наративи: “медведчучка” та “розмінувала чонгар”. Можете додати “російська агентка”: можна ГРУ, так солідніше”, - порадила вона недоброзичливцям.

Нагадаємо, нещодавно народна депутатка Інна Совсун скерувала звернення в СБУ, РНБО та Мін'юсту щодо діяльності в Україні проросійської секти "АллатРа".

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