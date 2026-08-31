"Вересень може змінити багато": Зеленський заінтригував заявою про плани США щодо війни

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін хоче продовжувати війну, хоча більшість росіян уже готова зупинити її по лінії фронту. Водночас дипломатичні зусилля у вересні, зокрема за участю США, можуть суттєво змінити ситуацію.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, для реального врегулювання конфлікту необхідні зміни в намірах керівництва країни-агресора.

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«Треба, щоб настрій був відповідний у Москві, у Путіна — настрій завершувати, а не воювати», — наголосив Зеленський.

Водночас він констатував, що зараз ситуація інша. За даними української розвідки та інформацією міжнародних партнерів, Путін прагне воювати далі. Ця позиція Кремля суперечить настроям у самій Росії, адже, за словами українського очільника, більшість росіян уже підтримала б зупинку боїв по лінії фронту.

«Ми побачимо, що вдасться представникам президента Америки. Вересень може змінити багато, і треба, щоб ми разом з партнерами зробили все для захисту людей, для захисту життя і для миру», — підсумував Володимир Зеленський.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Кремлі знову пролунала нова заява про переговори між Україною та Росією.

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Також Скотт Бессент на саміті G20 проводить зустріч із російським колегою, де презентує мирний план Дональда Трампа щодо України.

За інформацією пропагандистів, Путін та Ердоган зустрінуться на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Киргизстані. Офіційної заяви з боку Туреччини станом на вечір 31 серпня немає.

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