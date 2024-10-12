Вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні 2024 року – ООН

У вересні в Україні загинули щонайменше 208 цивільних осіб та1 220 дістали поранення.

Вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед мирного населення у 2024 році.

Про це сказано у щомісячному звіті Моніторингової місії ООН з прав людини.

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У вересні цього року в Україні загинули щонайменше 208 мирних жителів та 1220 були поранені. 46% загиблих були старші 60 років. Крім того, у вересні загинули дев'ять дітей і 76 отримали поранення.

"Обстріли з використанням ракет по всій країні та авіаційних плануючих бомб, зокрема по містах Харків та Запоріжжя, сприяли високій кількості втрат", – йдеться в ООН.

Щонайменше 30 обстрілів пошкодили або зруйнували енергетичну інфраструктуру (25 на території, контрольованій Україною, і 5 на території, окупованій РФ).

Переважна більшість жертв серед цивільного населення (92 відсотки) та пошкодження освітніх та медичних закладів (96 відсотків) у вересні стались на території, контрольованій Україною.

Раніше єврокомісар відповів, чи є різниця між біженцями із західних та східних регіонів України.

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