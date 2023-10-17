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Верховна Рада цього тижня може взятися за заборону релігійних організацій, пов'язаних із РПЦ

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Верховна Рада цього тижня може взятися за заборону релігійних організацій, пов'язаних із РПЦ

Верховна Рада України / Фото: Getty Images

Документ відповідає європейському законодавству.

Верховна Рада упродовж цього тижня може розглянути в першому читанні урядовий законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою (РПЦ).

Про це заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу", заступниця керівника Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила у коментарі "Укрінформу".

"Ми розраховуємо, що урядовий законопроєкт (щодо заборони релігійних організацій, пов'язаних з РПЦ) буде проголосований у першому читанні вже цього тижня, найближчими днями. Ми домовилися, що це питання стоятиме першим після голосування за висновки і пропозиції до проєту закону про Державний бюджет України на 2024 рік (№10000/П)", – зазначила Кравчук.

Народна депутатка підкреслила, що урядовий законопроєкт – єдиний із запропонованих, який підтримала Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. Окрім того, за її словами, цей документ відповідає європейському законодавству.

Зазначимо, Кабінет міністрів у січні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371 щодо діяльності в Україні релігійних організацій, згідно з яким може бути припинена діяльність УПЦ МП. Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити цей документ у першому читанні.

Раніше народні депутати зареєстрували у парламенті подібний законопроєкт – №8221 "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій". Гуманітарний комітет також рекомендував Верховній Раді ухвалити цей документ у першому читанні.

Нагадаємо, що СБУ пропонує Верховній Раді розширити список підстав для заборони релігійних організацій і забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ Московського патріархату.

Також повідомлялося, що у Верховній Раді зібрали необхідні 226 підписів за звернення до голови ВР Руслана Стефанчука щодо розгляду заборони УПЦ МП в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
184
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