Верховна Рада може ухвалити законопроєкт щодо військових, які самовільно залишили службу

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт, що дозволяє повернутися на службу військовослужбовцям, які вперше самовільно її залишили.

Про це повідомила членка комітету Ірина Фріз, пише "Інтерфакс-Україна".

Ірина Фріз зауважила, що цей законопроєкт готують для розгляду на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради.

"Скандальний через можливість легалізації дезертирства та ухвалений у першому читанні законопроєкт №12095 був ретельно доопрацьований до другого читання та приведений у відповідність до чинного законодавства", – зазначила Фріз.

Комітет підтримав редакцію, яка дозволить повернутися до 1 січня 2025 року на службу тим, хто вперше здійснив СЗЧ (самовільне залишення частини – ред). Паралельно передбачено розгляд кримінального провадження, яке не заважатиме поновленню на військовій службі протягом 72 годин за рішенням командира.

Народна депутатка наголосила, що ті, хто не повернувся до 1 січня 2025 року на службу, не матимуть права на поновлення на військовій службі протягом 72 годин: діятиме загальна процедура – порушення кримінального провадження / рішення суду. Також вона додала, що коли військового не буде в частині, він не отримає фінансового, матеріального та речового забезпечення, однак вони поновляться після відновлення на службі.

Нардепка зауважила, що комітет підтримав підготовлений до другого читання законопроєкт №12057, який забезпечить окремий облік для розвідувальних органів прикордонної служби, як це відбувається щодо інших розвідувальних структур Сил оборони.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про те, що в додатку “Резерв+” з'явилася функція оформлення відстрочки. Її тестування запустили 4 листопада.

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