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Верховна Рада погодила направити кредит від Канади на закупівлю газу для опалювального сезону

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Верховна Рада погодила направити кредит від Канади на закупівлю газу для опалювального сезону

Фото: КМДА

Закон в цілому підтримали 266 депутатів.

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік", який передбачає виділення 12,7 млрд гривень на закупівлю газу. 

Про це повідомляє "РБК-Україна".  

Згідно з документом (проєкт №7681), кошти виділяються Міністерству енергетики України на видатки за новою бюджетною програмою "Придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років" за рахунок збільшення державних зовнішніх запозичень.

НАК "Нафтогаз" після реалізації природного газу, придбаного за рахунок таких видатків, перераховує кошти від такої реалізації до державного бюджету.

Нагадаємо, Канада надала Україні кредит у розмірі 450 млн канадських доларів (або 12,7 млрд гривень) на закупівлю газу до опалювального сезону.

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