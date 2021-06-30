Верховна Рада прийняла закон про платіжні послуги: що він змінює для українців

Верховна Рада прийняла закон про платіжні послуги: що він змінює для українців

Небанківські надавачі платіжних послуг в Україні зможуть випускати платіжні картки та електронні гроші.

У середу, 30 червня, Верховна Рада ухвалила Закон України "Про платіжні послуги". У пресслужбі Нацбанку роз’яснили, які зміни відбудуться після того, як він набуде чинності.

Як сказано у повідомленні, цей документ розширює коло учасників платіжного ринку та дає можливість розвиватися небанківським установам. Загалом буде визначено дев’ять категорій надавачів платіжних послуг, серед яких - поштові оператори, установи електронних грошей, філії іноземних платіжних установ і навіть органи державної влади за певних умов.

“Небанківські надавачі платіжних послуг зможуть відкривати платіжні рахунки, випускати платіжні картки та електронні гроші. Зараз такі можливості є лише у банків”, - - підкреслили у пресслужбі Нацбанку.

Відповідно до нового закону, в Україні існуватиме дев'ять платіжних послуг, з них сім – фінансових, дві – нефінансові (послуга з ініціювання платіжної операції та послуга з надання відомостей щодо рахунків).

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“Нові учасники ринку зможуть вибрати одну платіжну послугу і сконцентруватися на розробці зручних сервісів саме для неї”, - пояснили в Нацбанку.

Небанківські фінустанови зможуть самостійно працювати на платіжному ринку, без участі у платіжних системах для здійснення переказу.

Новий закон також передбачає запровадження в Україні концепції відкритого банкінгу (Open banking). “Надавачі платіжних послуг (зокрема банки) повинні будуть відкрити свої API для інших надавачів платіжних послуг та надати можливість підключатися до інтерфейсів банківських сервісів, обмінюватися з ними даними кожному учаснику ринку, який надає платіжні послуги і має на це дозвіл регулятора”, - повідомили в Нацбанку, зауваживши, що Open banking запрацює в Україні у 2023 році.

Відповідно до прийнятого закону посилюється відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами та засобами доступу до банківських та/або платіжних рахунків, а також вимоги до безпеки платіжних операцій – постачальникам платіжних послуг необхідно буде використовувати посилену автентифікацію користувачів у визначених випадках.

Відбудуться зміни й в діяльності Нацбанку, який отримав право випускати "цифрову валюту Національного банку України", а також створити так звану "регуляторну пісочницю" – платформу для тестування послуг, технологій та інструментів на платіжному ринку, заснованих на інноваційних технологіях.

Нагадаємо, раніше Національний банку України змінив правила валютних операцій для населення. Продавати валюту дозволено через термінали самообслуговування.

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