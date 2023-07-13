Верховна Рада підтримала законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні

Закон про медичний канабіс ухвалено в першому читанні. "За" проголосувало 268 депутатів.

Щоб медичний канабіс легалізували, депутати мають ухвалити законопроєкт у другому читанні, після чого віддати його на підпис президенту.

Нагадаємо, на розгляді у Верховній Раді перебуває урядовий законопроєкт №7457 "Про легалізацію медичного канабісу", його вже підтримав профільний комітет парламенту.

Законопроєкт №7457, підтриманий Верховною Радою, став Законом "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".

У Міністерстві охорони здоров'я України підтримують легалізацію препаратів, виготовлених на основі медичного канабісу. Таку заяву зробив в ефірі інформаційного телемарафону заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санлікар України Ігор Кузін.

"Із боку Міністерства охорони здоров'я ми, безумовно, підтримуємо таку законодавчу ініціативу", — зазначив Кузін.

Лікування препаратами на основі медичного канабісу потребують щонайменше 2 мільйони українців. Їх використовують при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, хвороб Альцгеймера та Паркінсона та багатьох інших важких захворювань. В Україні, в тому числі, такого лікування потребують пораненні та військові із ПТСР.

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