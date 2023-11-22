Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про надання англійській мові статусу міжнародної

В Україні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про надання англійській мові статусу міжнародної.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Важливе рішення, яке стане драйвером для економічного зростання, розвитку інновацій та пришвидшить інтеграцію України до ЄС. Маємо чіткий план дій, візію та підтримку від Президента. Дякую Парламенту та очікуємо на ухвалення законопроєкту в другому читанні”, - наголосив Михайло Федоров.

“За” законопроєкт проголосували 278 народних депутатів, пише Lb.ua. Документ, серед іншого, визначає державні посади, на яких кандидати зобов’язані володіти англійською мовою, а також унормовує особливості її застосування.

Нагадаємо, що українці в тимчасовій окупації зможуть пройти атестацію з визнання освітніх результатів.

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