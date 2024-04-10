Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про порушення мобілізації: що про це відомо

В Україні парламент проголосував в першому читанні за законопроєкт 10379 про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації.

Про це на своїй сторінці написав нардеп Ярослав Железняк.

Як стало відомо, “за” законопроєкт проголосували 254 народних депутати.

“Увага, через те, що питання пройшло тільки в першому (а не в цілому) (читанні, - ред.), то по факту схвалена зараз Урядова версія з усіма нормами. Вона має багато проблем. І жорстких норм. Тому всі обіцяні зміни мають тоді зайти правками до другого читання на Комітеті” - розповів Ярослав Железняк.

Нагадаємо, що Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію у розмірі від 3400 до 59 500 грн.

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