Верховна Рада ухвалила закон про електронні посвідчення ветерана: як отримати

Верховна Рада ухвалила закон про електронні посвідчення ветерана: як отримати

Е-Посвідчення формуватимуться через мобільний додаток Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Верховна Рада ухвалила закон про запровадження електронного посвідчення ветерана. Їх можна буде використовувати як аналог документа-книжечки.

Про це стало відомо з офіційного сайту ВР.

Також читайте У "Дії" запустять електронні сервіси для ветеранів

Відповідний законопроєкт №5694 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана" запроваджує електронні посвідчення, зокрема, для ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни та постраждалих учасників Революції, а також членів їх сімей.

Повідомляється, що законопроєкт підтримали 310 народних депутатів.

Передбачається, що посвідчення видаватимуть безоплатно на ім’я громадянина і оформлюватимуть із застосуванням засобів Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Е-Посвідчення формуватимуться через мобільний додаток Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Електронні посвідчення можна буде використовувати як аналог документа-книжечки на території України для підтвердження відповідного статусу, отримання пільг та компенсацій.

Нагадаємо, від кінця листопада пенсію, субсидію та документи для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можна оформити через застосунок "Дія". Замість ходити кабінетами, потрібно буде лише заповнити заяву онлайн.

Читайте також: