Верховна Рада ухвалила закон, який обмежує обіг ліків, вироблених у Росії та Білорусі

Верховна Рада ухвалила закон, який обмежує обіг ліків, вироблених у Росії та Білорусі

В Україні обмежать вжиток російських та білоруських медичних препаратів.

Верховна Рада України прийняла закон, який обмежує обіг лікарських засобів, вироблених у Росії та Білорусі.

Рішення з результатами голосування оприлюднене на сайті уряду.

За законопроєкт № 7313 у цілому проголосували 299 народних депутатів.

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про лікарські засоби" щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території РФ або Республіки Білорусь.

Відповідно до пояснювальної записки, мета законопроєкту – обмеження обігу в Україні лікарських засобів, виробництво яких хоча б частково розташовано на території РФ або Білорусі, зменшення фінансової підтримки військової машини цих країн, стимулювання відмови від поставок товарів з цих країн в усьому світі.

Там також зазначається, що таке рішення чітко зафіксує позицію України щодо неприйнятності економічних відносин з країнами, які знищують українських громадян чи сприяють агресору у цьому.

"Такий крок від України стане взірцем для інших країн та міжнародних компаній, які продовжують свій бізнес на крові в Росії та Білорусі", - йдеться у тексті записки.

Нагадаємо, в окупованих Росією медзакладах не вистачає ліків: росіяни блокують постачання з України.

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