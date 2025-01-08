Верховна Рада України заборонила джипінг у заповідних зонах: ухвалено законопроєкт

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11024, який забороняє джипінг на територіях природно-заповідного фонду.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Новий закон спрямований на захист заповідників від негативного впливу механічних транспортних засобів.

Проте законопроєкт залишає можливість використання транспорту на дорогах загального користування, вулиць населених пунктів, автомобільних доріг на приватних територіях, а також для доступу відвідувачів до рекреаційних ділянок.

Винятком стали окремі транспортні засоби, на які не поширюватиметься заборона:

транспорт землекористувачів і землевласників, на земельних ділянках яких розташовані заповідні території та об’єкти;

транспорт відповідних посадових осіб державних і місцевих органів влади, правоохоронних органів, закладів охорони здоров’я, військових формувань, громадських інспекторів, місцевих жителів тощо.

Документ також передбачає доповнення класифікації заказників та пам'яток природи новими категоріями – "мікологічний заказник" та "мікологічна пам'ятка природи" задля поліпшення збереження рідкісних і зникаючих видів грибів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4174-IX, який розширює можливості розкриття банківської таємниці. Згідно з новими змінами до Закону "Про банки і банківську діяльність", нотаріуси тепер отримають додаткові права для отримання банківської інформації про майно безвісти зниклих осіб.

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