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Верховна Рада визнала російську ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Верховна Рада визнала російську ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією

Фото: Associated Press

Постанову підтримали 333 народних депутатів.

Верховна Рада прийняла постанову про визнання російської приватної військової компанії "Вагнер" міжнародною злочинною організацією.  

Про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі.

Депутати також прийняли звернення до міжнародних організацій і парламентів світу щодо визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.

"Наступним етапом стане робота зі всіма парламентами країн-партнерів, щоб отримати аналогічні рішення щодо російських ПВК у кожній із цих країн. Формуємо групи адвокації цих рішень по країнах і будемо стежити за динамікою", - розповів він.

Нагадаємо, США визнали "ПВК Вагнер" транснаціональною злочинною організацією. Мінфін Сполучених Штатів заморозив усі активи угруповання.

У своїй заяві Мінфін зазначив, що "група Вагнер також втрутилася та дестабілізувала країни в Африці, здійснюючи широкомасштабні порушення прав людини та вимагаючи природні ресурси у їхніх людей".

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Дата публікації
Перегляди
241
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