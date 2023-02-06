Верховна Рада визнала російську ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією

Верховна Рада прийняла постанову про визнання російської приватної військової компанії "Вагнер" міжнародною злочинною організацією.

Про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі.

Депутати також прийняли звернення до міжнародних організацій і парламентів світу щодо визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.

"Наступним етапом стане робота зі всіма парламентами країн-партнерів, щоб отримати аналогічні рішення щодо російських ПВК у кожній із цих країн. Формуємо групи адвокації цих рішень по країнах і будемо стежити за динамікою", - розповів він.

Нагадаємо, США визнали "ПВК Вагнер" транснаціональною злочинною організацією. Мінфін Сполучених Штатів заморозив усі активи угруповання.

У своїй заяві Мінфін зазначив, що "група Вагнер також втрутилася та дестабілізувала країни в Африці, здійснюючи широкомасштабні порушення прав людини та вимагаючи природні ресурси у їхніх людей".

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