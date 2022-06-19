Верховна Рада заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі

Верховна Рада України прийняла закон про заборону російської музики в українських медіа та громадському просторі.

Сьогодні, 19 червня, Верховна Рада України прийняла закон, відповідно до якого відтепер трансляція російської музики в українських медіа та громадському просторі заборонена.

"За" проголосувало 303 народних депутати. Окрім того, парламент також заборонив імпорт та книг з Росії, Білорусі та окупованих територій. Про це у офіційному Telegram-каналі повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Желєзняк.

"Парламент заборонив імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції (#7459) з РФ, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі. "За" – 306", - розповів Железняк.

Нагадаємо, що не так давно просто у прямому ефірі ведучі Володимир Остапчук та Олексій Суханов посварилися через російську музику. Так, Остапчук вважає, що самі українці винні у тому, що така кількість російської музики лунала у нашому просторі. Суханов же заперечив йому, що в такій кількості російської музики винна влада, яка 2014-го року керувала Україною і не звернула на це увагу.

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