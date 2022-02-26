Верховна Рада закликала ООН виключити РФ із Ради безпеки - колективна заява

А його президента визнати військовим злочинцем.
Верховна Рада України закликає Організацію Об'єднаних Націй виключити Російську Федерацію з Ради безпеки.
Про це йдеться в колективній заяві у Facebook.
"ВР звертається до всього цивілізованого світу із закликом засудити і покарати державу - терориста Російську Федерацію. Останні дії РФ, яка продовжує повномасштабну війну проти суверенної України, можна розцінювати виключно як міжнародний тероризм.
Регулярні частини збройних сил РФ, терористичні диверсійні групи, які Кремль закидає в Україну, цілеспрямовано проводять ракетні атаки і обстріли житлових кварталів і цивільних об’єктів , обєктів критичної інфраструктури в усіх українських містах.
Терористи влучили ракетою в багатоквартирний житловий будинок в Києві. Ця атака за почерком нагадує дії терористів АльКаіди, які знищили торгівельний центр НьюЙорку в 2001. Мирна і миролюбна , демократична, європейська Україна сьогодні тримає оборону від найжорстокішої армії світу. Дії РФ є злочинами проти миру, людяності та воєнними злочинами.
Закликаємо виключити РФ з Радбезу ООН. Країна - терорист не має права там знаходитися і руйнувати самі основи світової безпеки.
Закликаємо світ визнати Путіна воєнним злочинцем, посилити санкції не лише проти Путіна і його фашистського режиму, а проти всіх росіян, які несуть повну відповідальність за свою владу. Вони її обирали і підтримали політику терору проти сувереноі України", - йдеться в заяві.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.