Верховна Рада закликала ООН виключити РФ із Ради безпеки - колективна заява

А його президента визнати військовим злочинцем.

Верховна Рада України закликає Організацію Об'єднаних Націй виключити Російську Федерацію з Ради безпеки.

Про це йдеться в колективній заяві у Facebook.

"ВР звертається до всього цивілізованого світу із закликом засудити і покарати державу - терориста Російську Федерацію. Останні дії РФ, яка продовжує повномасштабну війну проти суверенної України, можна розцінювати виключно як міжнародний тероризм.

Регулярні частини збройних сил РФ, терористичні диверсійні групи, які Кремль закидає в Україну, цілеспрямовано проводять ракетні атаки і обстріли житлових кварталів і цивільних об’єктів , обєктів критичної інфраструктури в усіх українських містах.

Терористи влучили ракетою в багатоквартирний житловий будинок в Києві. Ця атака за почерком нагадує дії терористів АльКаіди, які знищили торгівельний центр НьюЙорку в 2001. Мирна і миролюбна , демократична, європейська Україна сьогодні тримає оборону від найжорстокішої армії світу. Дії РФ є злочинами проти миру, людяності та воєнними злочинами.

Закликаємо виключити РФ з Радбезу ООН. Країна - терорист не має права там знаходитися і руйнувати самі основи світової безпеки.

Закликаємо світ визнати Путіна воєнним злочинцем, посилити санкції не лише проти Путіна і його фашистського режиму, а проти всіх росіян, які несуть повну відповідальність за свою владу. Вони її обирали і підтримали політику терору проти сувереноі України", - йдеться в заяві.

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