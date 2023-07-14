Верховна Рада звернулася до президента Грузії: депутати просять помилувати Саакашвілі

Саакашвілі перебуває у важкому стані здоров'я. Його зовнішній вигляд шокував увесь світ.

Верховна Рада України звернулася до президента Грузії Саломе Зурабішвілі та парламенту держав-членів ЄС щодо того, щоб помилувати Міхеіла Саакашвілі.

Про це пишуть в телеграм-каналі “Залізний нардеп”.

Як стало відомо, “за” проголосували 285 народних депутатів.

“Закликаємо президента Грузії Саломе Зурабішвілі надати Уповноваженому ВРУ з прав людини доступ до Саакашвілі. Звертаємося до президента Грузії помилувати Саакашвілі, враховуючи його тяжкий фізичний стан. Звертаємося до парламентів держав - членів ЄС з проханням ухвалити відповідні рішення щодо необхідності здійснення Президентом Грузії помилування Саакашвілі, підтвердивши важливість дотримання міжнародних стандартів прав людини”, - зазначається в телеграм-каналі.

Нагадаємо, що адвокат розповів про стан Саакашвілі. Він переважно лежить і має високу температуру.

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