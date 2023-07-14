Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Верховна Рада звернулася до президента Грузії: депутати просять помилувати Саакашвілі

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
440
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Верховна Рада звернулася до президента Грузії: депутати просять помилувати Саакашвілі

Саакашвілі в грузинській тюрмі / Фото з Facebook-сторінки Міхеіла Саакашвілі

Саакашвілі перебуває у важкому стані здоров'я. Його зовнішній вигляд шокував увесь світ.

Верховна Рада України звернулася до президента Грузії Саломе Зурабішвілі та парламенту держав-членів ЄС щодо того, щоб помилувати Міхеіла Саакашвілі.

Про це пишуть в телеграм-каналі “Залізний нардеп”.

Як стало відомо, “за” проголосували 285 народних депутатів.  

“Закликаємо президента Грузії Саломе Зурабішвілі надати Уповноваженому ВРУ з прав людини доступ до Саакашвілі. Звертаємося до президента Грузії помилувати Саакашвілі, враховуючи його тяжкий фізичний стан. Звертаємося до парламентів держав - членів ЄС з проханням ухвалити відповідні рішення щодо необхідності здійснення Президентом Грузії помилування Саакашвілі, підтвердивши важливість дотримання міжнародних стандартів прав людини”, - зазначається в телеграм-каналі.

Нагадаємо, що адвокат розповів про стан Саакашвілі. Він переважно лежить і має високу температуру.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
440
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація