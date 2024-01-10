Верховний Суд оскаржуватиме поновлення на посаді судді з російським паспортом Богдана Львова

Верховний суд оскаржуватиме рішення Київського окружного адміністративного суду про поновлення на посаді судді Богдана Львова, у якого журналісти знайшли російський паспорт.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

"10 січня 2024 року, Київський окружний адміністративний суд частково задовольнив адміністративний позов Богдана Львова про визнання протиправним та скасування наказу Голови ВС щодо відрахування його зі штату ВС, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу... Верховний Суд, не погоджуючись із рішенням КОАС, оскаржуватиме його в апеляційному порядку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, восени 2022 року стало відомо, що Богдан Львов понад 20 років тому отримав громадянство Росії на підставі довідки військовослужбовця, а потім поновив паспорт по досягненню 45-річного віку – 2012 року. Сам він це заперечує.

Після цього голова Верховного суду відрахував Львова зі штату суддів ВС.

Однак 10 січня 2024 року поновив на посаді ексголову Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Йому навіть мають виплатити заробітну плату "за час вимушеного прогулу".

Читайте також: