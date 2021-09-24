Верховний суд поновив на посаді “суддю Майдану”, звільненого за порушення присяги

Постанову Верховної Ради про звільнення голови Дарницького райсуду Києва визнали незаконною.

Касаційний адміністративний суд (КАС) Верховного суду визнав незаконним звільнення колишнього голови Дарницького районного суду Києва Сергія Пойди, який виносив неправомірні рішення про арешт активістів Євромайдану.

Про це йдеться у рішенні КАС від 15 вересня.

Сергій Пойда очолював Дарницький суд з липня 2012 року. Під час Євромайдану він виносив неправомірні рішення про арешт затриманих активістів. Це дало підстави Вищій раді юстиції рекомендувати Верховній Раді звільнити Пойду з посади за порушення присяги. 29 вересня 2016 року народні депутати проголосували за відповідну постанову.

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У позовній заяві Сергій Пойда вказав на порушення процедури під час його звільнення в Раді. Зокрема, він був відсутній на засіданні парламенту під час розгляду цього питання. Такі порушення КАС Верховного суду визнав достатніми, щоб задовольнити позов і скасувати постанову парламенту про звільнення “судді Майдану” як незаконну.

Нагадаємо, раніше скандальну суддю Печерського районного суду Києва Оксану Царевич, яку звинувачували у неправомірних рішеннях щодо активістів Євромайдану, також поновили на посаді.

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