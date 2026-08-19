Верховна Рада може переїхати до безпечнішого місця: нардеп розкрив деталі

Верховна Рада може переїхати / © Associated Press

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Верховна Рада України планує переривати пленарні засідання під час повітряних тривог, аби нардепи мали змогу перейти до укриття. Через це парламент розглядає можливість зміни локації для своєї діяльності.

Про це в ефірі Radio NV заявив народний депутат і голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

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Потураєв зазначив, що лише 19 серпня сирени лунали щонайменше двічі, що суттєво ускладнило повноцінну роботу нардепів.

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«Я думаю, що насправді ситуація буде тільки погіршуватися», — сказав він.

За словами Потураєва, посадовці зараз обговорюють два сценарії подальших дій, і це не є таємницею. Перший — передбачає тимчасовий переїзд парламенту до безпечнішого об’єкта.

«Таке місце в Києві існує. Планувалося, що парламент міг би там працювати тоді, у лютому чи квітні 2022 року, але, на щастя, тоді ситуація з безпекою була іншою. Тобто, вона була дуже складною, але насправді парламент все ж збирався у залі пленарних засідань і ухвалював рішення», — зазначив депутат.

Подробиць щодо другого можливого варіанту розвитку подій народний обранець розкривати не став.

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У Раді з’явилося двоє нових депутатів

Нагадаємо, 18 серпня у Верховній Раді склали присягу та увійшли до фракції «Слуга народу» двоє нових народних депутатів — Вікторія Рєзнікова та Богдан Моркляник. Вони замінили у парламенті колишніх нардепів Дениса Маслова та Віталія Безгіна, про що оголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Богдан Моркляник — викладач і науковець, професор НУ «Львівська політехніка», який від березня 2022 року служить у ЗСУ. Раніше він обіймав посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, очолював «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», працював радником першого віцепрем’єр-міністра та проректором «Львівської політехніки».

Вікторія Рєзнікова — науковиця, членкиня-кореспондентка Національної академії правових наук. Вона очолює кафедру в ННІ права КНУ імені Тараса Шевченка, а також входить до науково-консультативних рад при голові Верховної Ради та при Верховному Суді, а раніше працювала в Інституті економіко-правових досліджень ім. В.К. Мамутова НАН України та Вищому господарському суді.

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