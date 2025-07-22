Верховна Рада може знищити незалежність НАБУ і САП: правозахисник застерігають від скандальних змін

Верховна Рада / © УНІАН

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У парламенті готуються до голосування за скандальні правки до законопроєкту №12414, які можуть знищити ключові гарантії незалежності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Правки до закону надають Генеральному прокурору безпрецедентні повноваження, які дозволяють:

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забирати справи з НАБУ та передавати їх іншим правоохоронним органам;

фактично керувати САП, делегуючи повноваження прокурора іншим особам;

видавати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ;

самостійно закривати справи щодо топчиновників.

Окрім того, обмежується процесуальна автономія самої САП:

прокурори втрачають право визначати підслідність НАБУ у виняткових випадках;

керівник САП більше не зможе вирішувати спори про підслідність справ;

він також позбавляється впливу на апеляційні та касаційні скарги у справах, які вів його підрозділ.

Ці небезпечні зміни наразі відсутні у публічному доступі, однак їхнє голосування може відбутися вже сьогодні. За інформацією з кількох джерел, депутати вже готуються до розгляду питання.

Правозахисники заявляють, що депутати порушують ст. 116 Регламенту ВРУ, кардинально змінюючи суть законопроєкту без дотримання процедури.

«Це пряма загроза незалежності НАБУ — органу, який створювався за міжнародної підтримки для захисту від політичного тиску», — наголошують експерти.

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Законопроєкт №12414 може стати відкатом назад у сфері антикорупційної реформи, яка була однією з вимог ЄС до України після 2014 року. Активісти закликають народних депутатів не підтримувати ці зміни та не руйнувати здобутки останнього десятиліття.

Нагадаємо, політична журналістка Юлія Забєліна повідомила, що у Верховній Раді вже зібрано достатню кількість голосів для ухвалення суперечливих правок до антикорупційного законодавства. За її інформацією, ініціативу готові підтримати депутати з фракції «Слуга народу», колишні представники ОПЗЖ та інші парламентські групи.

Своєю чергою, фінансист Сергій Фурса зауважив, що хоча НАБУ і САП часто критикують за недостатню ефективність, масштаб і швидкість нинішньої атаки на ці інституції свідчить про зворотне: антикорупційна діяльність викликає серйозне занепокоєння серед тих, хто може стати фігурантом розслідувань.