Верховна Рада опинилася без тепла та води

У Верховній Раді України 9 січня відсутні тепло- та водопостачання. Натомість є електроенергія.

Про це повідомили народні депутати України Ярослав Железняк та Данило Гетманцев.

«В Раді (ну щонайменше у Комітеті) немає ані опалення, ані води теж. Світло начебто поки є», — написав у Мережі Железняк.

Це підтвердив Гетманцев.

«Дійсно в Раді нема води і нема опалення. Є світло, тому ми на місці, ми працюємо. Все, як у людей, так і у нас. І все і у нас, і у людей, і в Україні буде добре. Тримаймося», — заявив нардеп у відеозверненні.

Наслідки атаки на Київ 9 січня

Нагадаємо, у ніч проти 9 січня російські війська влаштували масовану атаку на Київ та область. Через це на лівому березі столиці за наказом «Укренерго» запроваджено екстрені відключення світла, тож стабілізаційні графіки наразі не діють. На правому березі енергопостачання здійснюється за графіками.

Унаслідок нічної атаки на Київ загинули четверо людей. Кількість поранених зросла до 25-ти, зокрема постраждали рятувальники та лікарі. Руйнування зафіксовані у шести районах столиці: пошкоджено житлові будинки, дитсадок та інфраструктура. На Київщині ворог атакував майже всі райони, спричинивши пожежі у Броварському, Обухівському та Бориспільському районах; на Броварщині з-під завалів дивом врятували сім’ю з п’ятирічною дитиною.