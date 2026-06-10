Верховна Рада підтримала зміни до Держбюджету-2026: що відомо

Верховна Рада. / © УНІАН

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У середу, 10 червня, Верховна Рада України підтримала зміни до Держбюджету 2026-го. «За» проголосували 242 народні депутати.

Про це повідомили в офіційному Телеграм-каналі ВРУ.

«Збільшення видатків на безпеку і оборону. Верховна Рада ухвалила в цілому відповідний Закон (№ 15224). За проголосували 242 народні депутати», — йдеться у повідомленні.

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Документ збільшує видатки на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно за рахунок фінансової допомоги (Ukraine Support Loan) від Європейського Союзу. Крім того, він передбачає додаткове фінансування з резервного фонду. Зокрема, 559,1 млн грн спрямують на потреби енергетичного сектора.

Зауважимо, днями бюджетний комітет Верховної Ради підтримав зміни до держбюджету-2026 у другому читанні. Було рекомендовано змінити низку речей у тексті Кабміну та чинному законі про бюджет

Зокрема, було запропоновано рахувати зарплату співробітників Національного антикорупційного бюро за прожитковим мінімумом 3328 грн, а не 3028 грн, без збільшення загальних видатків.

Крім того, зміни передбачають додаткові 559,1 млн грн на апарат Міністерства енергетики, 127,5 млн грн на ліквідацію шахт та 46,1 млн грн на Державну інспекцію енергетичного нагляду — коштом резервного фонду. Також його коштом передбачено додаткові 599,1 млн грн для Державного агентства з управління зоною відчуження, зокрема 525,1 млн грн — на об’єкт «Укриття».

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Нагадаємо, у травні уряд підготував зміни до держбюджету України на 2026 рік. Прем’єрка Юлія Свириденко наголошувала, що це стало можливим завдяки кредиту від Євросоюзу обсягом 90 млрд євро на 2026—2027 роки.

З її слів, 31,8 млрд піде на оборону, ще 13,2 млрд — на покриття дефіциту бюджету. Перший транш буде уже в червні. Загалом доходи держбюджету зростуть на понад 2,2 трлн грн.

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