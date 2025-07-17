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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Верховна Рада призначила новий склад уряду — список міністрів

Верховна Рада України затвердила новий Кабінет Міністрів, очолюваний премʼєркою Юлією Свириденко.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Верховна Рада України

Верховна Рада України / © Ярослав Железняк / Facebook

У четвер, 17 липня, Верховна Рада України підтримала кандидатури на ключові урядові посади, запропоновані новою премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко.

Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту, яку провів народний депутат Ярослав Железняк.

Новий Кабмін вже затверджений у такому складі:

  • Михайло Федоров — перший віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації;

  • Олексій Кулеба — віцепремʼєр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій;

  • Тарас Качка — віцепремʼєр з питань євроінтеграції;

  • Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;

  • Герман Галущенко — міністр юстиції;

  • Світлана Грінчук — міністерка енергетики;

  • Наталія Калмикова — міністерка у справах ветеранів;

  • Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;

  • Оксен Лісовий — міністр освіти і науки;

  • Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;

  • Сергій Марченко — міністр фінансів;

  • Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та агрополітики;

  • Денис Улютін — міністр соціальної політики, сімʼї та єдності України.

Нагадаємо, Верховна Рада України 17 липня затвердила кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра. Свої голоси за це рішення віддали 262 народних депутати.

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