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Верховна Рада призначила новий склад уряду — список міністрів
Верховна Рада України затвердила новий Кабінет Міністрів, очолюваний премʼєркою Юлією Свириденко.
У четвер, 17 липня, Верховна Рада України підтримала кандидатури на ключові урядові посади, запропоновані новою премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко.
Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту, яку провів народний депутат Ярослав Железняк.
Новий Кабмін вже затверджений у такому складі:
Михайло Федоров — перший віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації;
Олексій Кулеба — віцепремʼєр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій;
Тарас Качка — віцепремʼєр з питань євроінтеграції;
Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;
Герман Галущенко — міністр юстиції;
Світлана Грінчук — міністерка енергетики;
Наталія Калмикова — міністерка у справах ветеранів;
Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;
Оксен Лісовий — міністр освіти і науки;
Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;
Сергій Марченко — міністр фінансів;
Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та агрополітики;
Денис Улютін — міністр соціальної політики, сімʼї та єдності України.
Нагадаємо, Верховна Рада України 17 липня затвердила кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра. Свої голоси за це рішення віддали 262 народних депутати.