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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Верховна Рада залишилася без води та опалення

Масштабні відключення комунальних послуг дісталися урядового кварталу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У Раді депутатам холодно

У Раді депутатам холодно / © Associated Press

У Верховній Раді відсутні водопостачання та опалення, електроенергія подається з перебоями.

Про це повідомив нардеп Данило Гетманцев.

«Люди питають, як там у ВР. Світло є з перебоями. Води нема. Тепла теж. Все як у всіх. Тримаємося», — написав він.

Нагадаємо, Київ зіткнувся з екстреними відключеннями електроенергії та перебоями з водопостачанням. Експерти попереджають: енергосистема працює на межі своїх можливостей, а відключення можуть тривати годинами.

У столиці також спостерігаються перебої з водопостачанням і порушення в роботі електротранспорту.

Енергетики та міські служби працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки атак та стабілізувати ситуацію.

Прем’єр Сергій Корецький заявляв, що Росія зосередилася на терорі проти мирного населення України і зараз докладає максимум зусиль, щоб залишити людей без тепла, світла та води взимку. Глава уряду запевнив, що триває активна підготовка до того, щоб пережити наступну зиму.

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