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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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58
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Верховний Суд підтвердив право чорнобильців на доплати: чому це рішення важливе для тисяч пенсіонерів у 2026 році Новини компаній

Через 40 років після Чорнобильської катастрофи тисячі українських пенсіонерів змушені буквально відстоювати свої соціальні гарантії в судах. У 2025-2026 роках багато чорнобильців зіткнулися з припиненням або зменшенням доплат за проживання у зонах радіоактивного забруднення через нові підходи Пенсійного фонду до підтвердження права на ці виплати.

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Верховний Суд підтвердив право чорнобильців на доплати: чому це рішення важливе для тисяч пенсіонерів у 2026 році

Саме тому принциповими для постраждалих стали рішення Верховного Суду від 12 травня 2026 року у справі №620/2616/25 та в постанові у справі клієнтки ЮК «Мережа права» від 20 травня 2026 року (№600/1438/25-а), суд фактично став на бік чорнобильців і підтвердив право на відповідні доплати.

У постанові в справі нашого клієнта Верховний Суд прямо визнав протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області щодо припинення виплати доплати непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення. Суд також зобов’язав Пенсійний фонд поновити та виплачувати підвищення до пенсії у розмірі, визначеному статтею 39 Закону №796-XII, що дорівнює двом прожитковим мінімумам для працездатних осіб.

Нагадаємо, шо в 2025 році правила виплат для непрацюючих пенсіонерів, які проживають у зонах радіоактивного забруднення, суттєво змінилися. Частину людей фактично позбавили права на доплати через нові вимоги щодо підтвердження проживання у забруднених зонах у період з 1986 по 1993 роки.

«Адвокати та пенсіонери зіткнулися з ситуацією, коли Пенсійний фонд почав вимагати додаткові підтвердження проживання, хоча люди вже мають чорнобильські посвідчення, видані державою. Через це частина пенсіонерів втратила виплати або отримувала значно менші суми», — пояснює адвокат ЮК «Мережа права» Андрій Дзісь.

Йдеться про доплати, передбачені статтею 39 Закону України №796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Раніше судова практика дозволяла нараховувати таким пенсіонерам доплати, прив’язані до мінімальної заробітної плати. Згодом підходи до розрахунку змінилися, а у 2025 році розмір виплат фактично прив’язали до прожиткового мінімуму. У 2026 році така доплата становить 2595 грн.

Однак ключовим стало інше — Верховний Суд у травні 2026 року сформував нову правову позицію у справах №620/2616/25 та №600/1438/25-а. Суд дійшов висновку, що чорнобильське посвідчення саме по собі є належним підтвердженням права людини на відповідні пільги та доплати.

«Верховний Суд фактично підтвердив: якщо держава видала людині посвідчення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, то Пенсійний фонд не може вимагати додатково доводити очевидні речі. Це дуже важливе рішення для тисяч пенсіонерів», — коментує Андрій Дзісь.

У справі, яку супроводжують адвокати «Мережі права», позивачка вимагала поновити виплату підвищення до пенсії як непрацюючій пенсіонерці, яка проживає на території радіоактивного забруднення, оскільки вона має чорнобильське посвідчення та дійсно з 26.08.2022 по теперішній час зареєстрована та постійно проживає в зоні радіоактивного забруднення. Окремо юристи звернули увагу суду на позицію Верховного Суду щодо права на доплату у розмірі, визначеному статтею 39 Закону №796-XII.

За словами адвоката, це рішення важливе не лише для конкретної справи.

«По суті, мова йде про принципове питання: чи може держава спочатку видати людині чорнобильський статус, а потім змушувати її заново доводити право на соціальний захист. Верховний Суд показав, що така практика є неправильною», — зазначає Андрій Дзісь.

У ЮК «Мережа права» наголошують: для багатьох чорнобильців ці виплати — не просто доплата, а кошти на ліки, лікування та базові витрати. Саме тому через 40 років після аварії тема Чорнобиля залишається не лише історичною, а й гостро соціальною проблемою сьогодення.

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58
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