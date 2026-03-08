Верховний Суд України вперше визнав фактичні шлюбні стосунки між двома чоловіками / © УНІАН

Верховний Суд України вперше офіційно визнав фактичні шлюбні стосунки між двома чоловіками. Йдеться про першого секретаря посольства України в Ізраїлі Зоряна Кіся та громадського активіста Тимура Левчука.

Про це повідомляє Insight LGBTQ NGO (ГО «Інсайт»).

«Опоненти рівності намагалися втрутитися в приватне життя двох людей і скасувати їхню перемогу. Але найвища судова інстанція країни дала чітку відповідь — стороння організація, яка не має жодного відношення до пари, не може просто прийти і скасувати рішення про їхню сім’ю», — йдеться на сторінці ГО в соцмережі.

Суд відхилив касаційну скаргу громадського руху «Всі разом!» та залишив у силі рішення Деснянського районного суду Києва.

На фото: Тимур Левчук, адвокатка Оксана Гузь та Зорян Кісь Фото ГО Інсайт

Що відомо про пару

Зорян Кісь та Тимур Левчук живуть разом від 2015 року, ведуть спільний побут і бюджет. 2021-го пара оформила шлюб у США.

У червні 2024 року, після призначення Зоряна Кіся на посаду першого секретаря Посольства України в Ізраїлі, він намагався поїхати разом із партнером як членом сім’ї. Тоді Міністерство закордонних справ України відмовило у дозволі через визначення шлюбу в українському законодавстві як союзу між чоловіком і жінкою. Після цього подружжя звернулося до суду.

У червні 2025 року Деснянський районний суд Києва визнав пару фактичною сім’єю. Після цього рух «Всі разом!» подав касаційну скаргу до Верховного Суду, посилаючись на положення свого статуту, який передбачає протидію легалізації одностатевих шлюбів в Україні.

Верховний Суд відхилив скаргу, зазначивши, що оскаржувати рішення не може організація, яка не була стороною справи і на яку рішення безпосередньо не впливає. Тож, рішення нижчої інстанції залишилось у силі, підтвердивши, що чоловіки перебувають у фактичних шлюбних стосунках.

ГО «Інсайт» повідомила, що рішення Верховного Суду встановлює прецедент щодо захисту приватного життя та прав осіб ЛГБТІ+ в Україні.

Зорян Кісь народився у Львові. Його батько Роман Кісь був культурологом, філософом і поетом.

