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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Вероніці було 17 років: Зеленський відреагував на жахливу атаку на Дніпро

Окрім того, вночі росіяни били балістикою та атакували авіабомбами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на Дніпро.

Атака на Дніпро. / © Борис Філатов

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічні удари російських безпілотників по Дніпру. РФ вбила трьох осіб. Зокрема, загинула 17-річна дівчина.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

"Удар російських дронів — по звичайних будинках, по звичайній цивільній інфраструктурі. Триває розбір завалів. Зараз у лікарнях міста 16 людей, загалом 28 людей постраждали. Зокрема, чотири дитини. На жаль, три людини були вбиті цим російським ударом, і серед них — дівчина, Вероніка, лише 17 років їй було…", — повідомив президент.

Окрім того, додав він, в Одесі через атаку БпЛА поранення дістали троє людей. У місті пошкоджено будинки, аптека, церква. Також окупанти скинули авіабомби на Сумщину та вдарили балістикою по Харківській та Донецькій областях.

"Кожен оборонний пакет партнерів для України зараз, усі форми підтримки світом нашої стійкості — це буквально захист життів. Росія кожен день і кожну ніч використовує, щоб убивати. Треба тиснути на вбивць і допомагати життю, щоб припинити цю війну та гарантувати надійний мир. Війни зупиняються силою — силою проти агресора, силою в захисті життя", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили різними типами ракет та дронами по Україні. Знищено 35 БпЛА.

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