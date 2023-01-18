Вертоліт, на якому розбився Монастирський у Броварах, летів до Харкова

Стало відомо, куди летіли керівники МВС, які загинули в авіакатастрофі в Броварах.

Очільник МВС України Денис Монастирський та його колеги, які загинули сьогодні під час катастрофи вертольота в Броварах, летіли до Харкова.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.

"Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… побачити не тільки керівників, ні, - друзів, яких поважав, яких чекав", - написав він у фейсбуці.

За словами Тимошка, перед катастрофою та напередодні він розмовляв з усіма, хто був на борту гвинтокрила. Очільник Нацполіції області вже виїхав зустрічати гостей, однак все обернулося нещастям.

"Розмовляв вчора, сьогодні, зі всіма, хто був на борту, поговорив і виїхав зустрічати, зустрічав. Неможливо передати словами, неможливо просто повірити! Непопровима втрата! Є люди, після уходу яких залишається пустота! Рідні, близькі, тримайтесь! Вони точно цього б хотіли!" - написав Тимошко.

Нагадаємо, СБУ розпочала провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах, внаслідок чого загинуло 16 людей, серед яких троє дітей, а також голова МВС, його заступник і держсекретар. Наразі розглядається декілька версій.

Водночас у Національній поліції України виключили версію з технічною несправністю гвинтокрила. Там заявили, що він був новим.

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