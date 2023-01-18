Вертоліт, який розбився у Броварах, торік ремонтували в Румунії: які технічні проблеми мав гвинтокрил Super Puma

У березні 2022 року, невдовзі після російського вторгнення в Україну, 14 вертольотів французької компанії Airbus H225 з України мали бути відремонтовані або модернізовані на румунському підрозділі цієї компанії в місті Гімбаві. Серед них - п'ять вертольотів H225 Super Puma для МВС України.

Про це повідомляє румунське видання antena3.

Минулорічний ремонт у Румунії

Коли гелікоптери з України прибули для ремонтних робіт, у Міністерстві національної оборони Румунії наголосили, що вони налаштовані на виконання цивільних завдань і не мали на борту озброєння.

Таке роз’яснення румунської влади прозвучало у відповідь на застереження російського військового відомства про те, що "використання мереж аеропортів або аеродромів інших країн для розміщення українських військових літаків і їх подальше використання проти збройних сил Росії буде розцінюватися як втягнення цих держав у збройний конфлікт".

"З підтвердження викладеної в публічному просторі інформації Міністерства національної оборони випливає, що гелікоптер, який розбився в середу в Броварах на Київщині, є однією із п’яти машин H225 Super Puma, які проходили модернізацію у Гімбаві у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

У Гімбаві українські гелікоптери мали пройти планове технічне обслуговування.

Коли придбали вживані гелікоптери

Відомо, що у 2018 році французька компанія Airbus Helicopters і МВС України підписали контракт на постачання 21 вертольота H225. Згідно з контрактом, машини мали ступінь зносу основних вузлів та агрегатів 50%. Вони були вироблені в 2009-2012 роках.

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Вживані гвинтокрили для потреб України капітально відремонтували та модернізували для проведення пошуково-рятувальних операцій та транспортування на тому ж румунському підрозділі компанії Airbus Helicopters.

Тоді роботи включали капітальний огляд для повернення вертольотів до строю та встановлення спеціального обладнання, такого як оптико-електронна станція, прожектор, лебідка та інше.

Відомо, що раніше ця модель гелікоптерів називалася Eurocopter EC225 Super Puma. Її використовували як цивільний транспорт і як пошуково-рятувальну техніку.

Що відомо про технічні проблеми Super Puma

Під час експлуатації у цих вертольтах було виявлено вбудований дефект - проблеми з головним несучим гвинтом. Ще у 2016 році у Норвегії сталася авіакатастрофа – машина розбилася через проблеми несучого гвинта, загинули люди. Після цього цей вузол був підсилений та перероблений.

Як розповів експерт з авіації Валерій Романенко в ефірі телемарафону, усі літальні апарати проходили потрібні перевірки роботоздатності. Однак, попри свою надійність, у середньому раз на рік зʼявляються повідомлення про авіакатастрофу гелікоптерів типу Puma чи Super Puma.

Наприклад, кілька років тому після чергової такої аварії експлуатація Super Puma була на повністю припинена у Великій Британії та Норвегії.

Крім того, моделі Super Puma EC225 LP та AS332 l2 теж отримували тимчасову заборону на польоти через те, що коробка передач розроблялася для вертольотів вагою до 7 тонн, а у цих моделях використовувалась на 11 тонн.

Нагадаємо, 18 січня у місті Бровари поблизу дитячого садочка та багатоповерхівок впав гвинтокрил.

Внаслідок катастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар, також загинуло два пілоти.

За остаточними даними, внаслідок авіакатастрофи загинуло 14 осіб, з них - 1 дитина.

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