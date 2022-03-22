Вертольоти, БПЛА та ракети: ЗСУ за добу знищили 9 повітряних цілей окупантів

Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України.
ЗСУ та інші підрозділи оборони вже 27 добу поспіль відбивають атаки російськиз окупантів. За минуло добу їм вдалося ліквідувати з десяток ворожих повітряних цілей.
Про це повідомляють у Генштабі.
"Підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України та протиповітряної оборони Сухопутних військ за попередню добу було уражено понад 9 повітряних цілей ворога. Це 1 літак, 6 БПЛА та 2 вертольоти, кількість збитих ракет уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 21 березня 2022 року російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України. Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
Окрім застосування багатьох безпілотних літальних апаратів, противник використовує бомбардувальну, штурмову та винищувальну авіацію, крилаті та балістичні ракети на різних напрямках.
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