Вертольоти окупантів обстріляли позиції ЗСУ на Херсонщині, а винищувачі "промазали" по острову Зміїний - ОК "Південь"

Російські окупанти сковані Силами оборонир активізують повітряну розвідку та застосовують авіаційні удари.
У Херсонській області ворожі вертольоти здійснили обстріли позицій українських захисників та намагалися поцілити острів Зміїний.
Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".
"Парою ворожих гелікоптерів Ка-52 завдано три удари по наших позиціях на Херсонщині. Без втрат. Також парою винищувачів Су-27 ворог намагався здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море, біля острова", - повідомляють в ОК "Південь".
Нагадаємо, що на Луганщині у окупантів поменшало складів з боєприпасами та активізувалися ворожі ДРГ.
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