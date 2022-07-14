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Вертольоти окупантів обстріляли позиції ЗСУ на Херсонщині, а винищувачі "промазали" по острову Зміїний - ОК "Південь"

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Вертольоти окупантів обстріляли позиції ЗСУ на Херсонщині, а винищувачі "промазали" по острову Зміїний - ОК "Південь"

Командування Повітряних Сил

Російські окупанти сковані Силами оборонир активізують повітряну розвідку та застосовують авіаційні удари.

У Херсонській області ворожі вертольоти здійснили обстріли позицій українських захисників та намагалися поцілити острів Зміїний.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

"Парою ворожих гелікоптерів Ка-52 завдано три удари по наших позиціях на Херсонщині. Без втрат. Також парою винищувачів Су-27 ворог намагався здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море, біля острова", - повідомляють в ОК "Південь".

Нагадаємо, що на Луганщині у окупантів поменшало складів з боєприпасами та активізувалися ворожі ДРГ.

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