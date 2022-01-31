Весь храм охопило полум'ям: на Буковині повністю згоріла дерев'яна церква (відео)

За попередніми даними, причиною пожежі став електричний котел.

У селі Самакова Чернівецькій області повністю згорів дерев'яний храм УПЦ МП. Церква спалахнула в ніч проти 30 січня.

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Про це повідомляє пресслужба Чернівецько-Буковинської єпархіії УПЦ.

Пожежа повністю зруйнувала храм, який був збудований 22 роки тому.

"За припущенням настоятеля парафії протоієрея Віталія Дмитрюка, займання виникло від електричного котла, який опалював приміщення храму. Рятувальники, прибувши на місце пригоди, не змогли врятувати церкву, але вберегли від займання прилеглі житлові будівлі", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих внаслідок пожежі немає, остаточну причину займання встановлять експерти.

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