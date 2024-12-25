Весь у крові: у Дніпрі чоловік вистрибнув з військової автівки під час руху – соцмережі

Офіційної інформації про інцидент поки нема.

У Мережі з'явилося відео, на якому видно, як чоловік у цивільному вистрибнув з буса з військовим.и номерами просто під час руху, а потім із закривавленим лицем бігав узбіччям.

Відео опублікував пабліки Дніпра. Стверджується, що саме там стався інцидент.

Чоловік бігав по дорозі і намагався зупинити випадкове авто. Чому він у крові — наразі невідомо. Чи пов'язано це з мобілізацією і чи належав бус ТЦК наразі невідомо. Офіційної інформації про інцидент поки нема.

ТСН.ua стежитиме за ситуацією.

У Дніпрі чоловік вистрибнув з військової автівки під час руху

Раніше повідомлялося, що волонтера забрали представники ТЦК, коли він вивозив бабусю з Куп'янська.

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