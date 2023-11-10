Весілля на фронті: боєць бригади "Лють" побрався з нареченою (фото та відео)

На фронті одружилися боєць штурмового полку Нацполіції "Сафарі" Анатолій та його кохана Наталя.

Їхню романтичну історію розповіли у Нацполіції.

Кохання пари розпочалося ще за шкільною партою. Анатолій і Наталя разом навчалися в одній зі шкіл Херсонщини, але зізнатися у почуттях один одному не наважувалися. 2021 року вони випадково зустрілись на одному з пляжів Скадовська після чого почали спілкуватися.

"24 лютого 2022 року першою, кому зателефонував Анатолій, була його кохана. Майбутній боєць запропонував дівчині жити однією родиною й пройти всі випробування війни разом", – зазначили у поліції.

Після створення бригади "Лють" Анатолій, будучи колишнім поліцейським, вступив до лав полку "Цунамі".

Побратими радісно вітають товариша

Молода пара вирішила, що весілля відбудеться на фронті, а закохана дівчина приїде до свого обраного попри все.

Фото: Об'єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють"

Фронтове весілля відбулося за усіма традиціями — військова форма нареченого та білосніжна сукня нареченої.

Засвідчив шлюб закоханих командир Об'єднаної штурмової бригади "Лють" Олександр Нетребко, а урочисту церемонію провів командир полку "Цунамі" Олександр Гостіщев.