Весілля на фронті: боєць бригади "Лють" побрався з нареченою (фото та відео)

Засвідчив шлюб комбриг, а урочисту церемонію провів командир полку.
На фронті одружилися боєць штурмового полку Нацполіції "Сафарі" Анатолій та його кохана Наталя.
Їхню романтичну історію розповіли у Нацполіції.
Кохання пари розпочалося ще за шкільною партою. Анатолій і Наталя разом навчалися в одній зі шкіл Херсонщини, але зізнатися у почуттях один одному не наважувалися. 2021 року вони випадково зустрілись на одному з пляжів Скадовська після чого почали спілкуватися.
"24 лютого 2022 року першою, кому зателефонував Анатолій, була його кохана. Майбутній боєць запропонував дівчині жити однією родиною й пройти всі випробування війни разом", – зазначили у поліції.
Після створення бригади "Лють" Анатолій, будучи колишнім поліцейським, вступив до лав полку "Цунамі".
Молода пара вирішила, що весілля відбудеться на фронті, а закохана дівчина приїде до свого обраного попри все.
Фронтове весілля відбулося за усіма традиціями — військова форма нареченого та білосніжна сукня нареченої.
Засвідчив шлюб закоханих командир Об'єднаної штурмової бригади "Лють" Олександр Нетребко, а урочисту церемонію провів командир полку "Цунамі" Олександр Гостіщев.
Раніше у Дніпрі одружилися переселенка з Сєвєродонецька та військовий.
Читайте також:
- Речник СБУ одружився з українською телеведучою (фото)
- Український захисник "Самурай", що втратив обидва ока на війні, одружився (зворушливі фото)
- "Чоткий паца" з Рівного, який служить у ЗСУ, одружився: він розповів, як познайомився з коханою