Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Весілля на фронті: боєць бригади "Лють" побрався з нареченою (фото та відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
1364
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Весілля на фронті: боєць бригади "Лють" побрався з нареченою (фото та відео)

Фото: Об'єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють"

Засвідчив шлюб комбриг, а урочисту церемонію провів командир полку.

На фронті одружилися боєць штурмового полку Нацполіції "Сафарі" Анатолій та його кохана Наталя.

Їхню романтичну історію розповіли у Нацполіції.

Кохання пари розпочалося ще за шкільною партою. Анатолій і Наталя разом навчалися в одній зі шкіл Херсонщини, але зізнатися у почуттях один одному не наважувалися. 2021 року вони випадково зустрілись на одному з пляжів Скадовська після чого почали спілкуватися.

"24 лютого 2022 року першою, кому зателефонував Анатолій, була його кохана. Майбутній боєць запропонував дівчині жити однією родиною й пройти всі випробування війни разом", – зазначили у поліції.

©

Після створення бригади "Лють" Анатолій, будучи колишнім поліцейським, вступив до лав полку "Цунамі".

Побратими радісно вітають товариша / ©
Побратими радісно вітають товариша

Молода пара вирішила, що весілля відбудеться на фронті, а закохана дівчина приїде до свого обраного попри все.

© Об'єднана штурмова бригада Нацполіції
Фото: Об'єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють"
©

Фронтове весілля відбулося за усіма традиціями — військова форма нареченого та білосніжна сукня нареченої.

©
©
©

Засвідчив шлюб закоханих командир Об'єднаної штурмової бригади "Лють" Олександр Нетребко, а урочисту церемонію провів командир полку "Цунамі" Олександр Гостіщев.

©

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1364
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація