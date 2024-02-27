Весна 2024 в Україні: коли прийде, якою буде погода та чи будуть її перепади

Протягом найближчого тижня Україна перебуватиме під впливом поля високого тиску, що забезпечить погоду без опадів практично по всій країні. І вихідні, і початок вже наступного тижня також будуть без опадів.

Про це повідомила метеорологиня Наталія Птуха, пише "Новое время".

За її даними, найближчими днями найтепліше буде у західних регіонах: там температура вночі +1…+6, вдень +10…+16. Більшість решти території - вночі від +2 до -4, а вдень +5…+11. В Криму і на Одещині до +14.

Схід України ближче до центру антициклону, тож 28 лютого-1 березня там буде прохолодніше, і контрасти між нічними і денними температурами будуть яскравіші: вночі −2…−7, а вдень +2…+7 градусів.

1-2 березня зберігатиметься погода без опадів. У східних областях 0…-6 вночі і +5…+11 вдень. На заході тепліше: +1…+7 вночі, +10…+16 в денні години.

На Закарпатті навіть +18 може бути на початку календарної весни.

На решті території, яка залишається між західними та східними областями, вночі від +4 до -2, а вдень + 7…+13.

Вітер переважатиме південно-східний з переходом на південно-західний помірних швидкостей 3−10 м/с.

Столиця та Київська область також найближчого тижня без опадів і з проясненнями. В нічні години 27 лютого близько 0, вдень +7…+9.

28−29 лютого вночі може бути 0…-2, а в денні години +6…+10.

1-2 березня вночі трохи вища температура: +1…+3, а вдень до +10 градусів.

Раніше синоптики повідомили, що погода в Україні на початку весни може бути нестійкою.

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