Весна, але не скрізь: синоптикиня здивувала прогнозом на п'ятницю, 16 лютого

Погода, як очікується, буде нестабільною.

Завтра, 16 лютого, найтеплішою очікується погода в західних областях України, максимально +7+12 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Найхолодніше буде в східній частині, протягом дня 0-3 градуси морозу (вночі можливо до -7).

У центральних областях: на Полтавщині та Черкащині вдень -1+3 градуси, у Дніпрі з районами близько нуля, у Кропивницькому з районами та на Вінниччині +3+6 градусів.

У північних областях протягом дня від 2 морозу до 3 тепла.

У південній частині стовпчики термометрів піднімуться до +4+9 градусів.

Вітер в Україні буде східного та південно-східного напрямків, помірний, на сході рвучкий.

У п'ятницю переважно сонячна погода очікується у західних областях України, на решті території - хмарно.

Опади у вигляді мокрого снігу пройдуть на Сумщині, Харківщині, Черкащині, Полтавщині.

У Києві завтра буде вночі 0+2 градуси, вдень +2+4 градуси. Хмарно, без серйозних опадів.

Раніше синоптик повідомив, що від 15 лютого до України знову прийде похолодання.

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