Весна бере паузу: до України сунуть заморозки — коли нарешті повернеться справжнє тепло
Синоптикиня назвала дати похолодання та нічних заморозків в Україні: якою буде погода у передвеликодні дні.
Метеозалежним варто приготуватися: вже від 7 квітня до України заходить холодний атмосферний фронт. Очікується зниження температури, дощі, а подекуди навіть мокрий сніг.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, завтра до України зайде нова холодна повітряна маса і температура повітря знизиться вдень до +6+9 градусів. Завтра відносно тепла погода ще збережеться на півдні та сході, +9+13 градусів. Проте вже 8 квітня похолодання дістанеться і туди.
Коли будуть заморозки
Діденко попереджає, що у вівторок, 7 квітня, переважатиме волога погода з періодичними дощами, а ось 8-9 квітня є ймовірність мокрого снігу.
«Увага! У нічні години на заході, півночі, північному сході та подекуди в центральних областях України можливі заморозки», — наголосила синоптикиня.
Окрім холоду і мокрого снігу, Діденко прогнозує некомфортний сильний північно-західний вітер. Завтра місцями штормові пориви сягатимуть 15-20 метрів на секунду.
Погода в Києві
У Києві 7 квітня очікується похолодання до +7+9 градусів, місцями дощ. У вівторок у столиці буде сильний північно-західний вітер.
Коли очікувати на потепління
За словами Діденко, орієнтовно від 14-15 квітня до України повернеться потепління.
