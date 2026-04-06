Погода в Україні 7-12 квітня

Метеозалежним варто приготуватися: вже від 7 квітня до України заходить холодний атмосферний фронт. Очікується зниження температури, дощі, а подекуди навіть мокрий сніг.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, завтра до України зайде нова холодна повітряна маса і температура повітря знизиться вдень до +6+9 градусів. Завтра відносно тепла погода ще збережеться на півдні та сході, +9+13 градусів. Проте вже 8 квітня похолодання дістанеться і туди.

Коли будуть заморозки

Діденко попереджає, що у вівторок, 7 квітня, переважатиме волога погода з періодичними дощами, а ось 8-9 квітня є ймовірність мокрого снігу.

«Увага! У нічні години на заході, півночі, північному сході та подекуди в центральних областях України можливі заморозки», — наголосила синоптикиня.

Окрім холоду і мокрого снігу, Діденко прогнозує некомфортний сильний північно-західний вітер. Завтра місцями штормові пориви сягатимуть 15-20 метрів на секунду.

Погода в Києві

У Києві 7 квітня очікується похолодання до +7+9 градусів, місцями дощ. У вівторок у столиці буде сильний північно-західний вітер.

Коли очікувати на потепління

За словами Діденко, орієнтовно від 14-15 квітня до України повернеться потепління.

