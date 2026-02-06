ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

Весна близько, але попереду - мороз: коли Україну накриє ще одна хвиля холоду

За прогнозами синоптиків, Україну накриє холодна хвиля, але потім потеплішає.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Собаки.

Собаки. / © Associated Press

В останніх оновленнях провідних Європейських центрів прогнозування для України з’являються «перші весняні сигнали. Але є нюанси — попереду очікується різке, інтенсивне, однак короткочасне похолодання з морозами 19-24°.

Про це повідомив керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

З його слів, наразі активізувалися циклони над Середземним і Чорним морями. Це, пояснив синоптик, є ознакою того, що погода змінила режим та відчутно послабшали нічні морози.

З його слів, у Черкаській області зокрема 7-8 лютого очікуються опади, зокрема сніг, мокрий сніг та навіть крижаний дощ. Температура — від 7° морозу до 1° тепла.

Втім, 9 лютого домінантом у погоді стане скандинавський антициклон, який створить умови для подальшого закачування арктичного повітря та зниження температури повітря. У вівторок, 10 лютого, очікується холодна погода з посиленням морозів вночі до -19-24°, а вдень — до 9-14° морозу.

«Від 11 лютого в морозну диктатуру знову втрутиться тепла Атлантика. Посилиться адвекція теплого та вологого повітря з півдня Європи. Температурний фон підвищить на 4-8 градусів. Вночі слабкі морози 3-5°, вдень — близько 0°. Поступова, але відчутна зміна сезону вже проглядається», — наголосив Віталій Постригань.

Як повідомлялося, через потепління на річках басейну Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях найближчими днями зміниться гідрологічна ситуація, очікується суттєве підвищення рівня води. Попередньо, підйом води не матиме негативних наслідків.

Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie