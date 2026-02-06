Весна близько, але попереду - мороз: коли Україну накриє ще одна хвиля холоду

Собаки. / © Associated Press

Реклама

В останніх оновленнях провідних Європейських центрів прогнозування для України з’являються «перші весняні сигнали. Але є нюанси — попереду очікується різке, інтенсивне, однак короткочасне похолодання з морозами 19-24°.

Про це повідомив керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

З його слів, наразі активізувалися циклони над Середземним і Чорним морями. Це, пояснив синоптик, є ознакою того, що погода змінила режим та відчутно послабшали нічні морози.

Реклама

З його слів, у Черкаській області зокрема 7-8 лютого очікуються опади, зокрема сніг, мокрий сніг та навіть крижаний дощ. Температура — від 7° морозу до 1° тепла.

Втім, 9 лютого домінантом у погоді стане скандинавський антициклон, який створить умови для подальшого закачування арктичного повітря та зниження температури повітря. У вівторок, 10 лютого, очікується холодна погода з посиленням морозів вночі до -19-24°, а вдень — до 9-14° морозу.

«Від 11 лютого в морозну диктатуру знову втрутиться тепла Атлантика. Посилиться адвекція теплого та вологого повітря з півдня Європи. Температурний фон підвищить на 4-8 градусів. Вночі слабкі морози 3-5°, вдень — близько 0°. Поступова, але відчутна зміна сезону вже проглядається», — наголосив Віталій Постригань.

Як повідомлялося, через потепління на річках басейну Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях найближчими днями зміниться гідрологічна ситуація, очікується суттєве підвищення рівня води. Попередньо, підйом води не матиме негативних наслідків.

Реклама