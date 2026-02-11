Весна близько: коли і де очікується перше потепління в Україні

Погода взимку / © ТСН

Найближчими днями на Черкащину вже заходить тепліша повітряна маса, витісняючи холод. Вдень мороз пом’якшає до 2-4°, що свідчить про початок весняної перебудови погодних процесів на південні.

Про це написав синоптик Віталій Постригань.

Якою буде погода в Україні 12-15 лютого

Як прогнозує Постригань, у четвер та п’ятницю, 12–13 лютого, Черкаська область отримає «порцію майже весняного тепла». Очікується 0–5° морозу вночі та від 0 до 5° тепла вдень. Суттєвих опадів не передбачається, проте потепління на тлі хмарної погоди спричинить танення снігового покриву, появу снігової каші та небезпеку сходу снігових мас з дахів і падіння бурульок.

«Будьте уважні не лише під ногами, а й проходьте вздовж будівель на безпечній відстані — не менше 3–4 метрів», — наголошує Постригань.

Рвучкий вітер з південних румбів додаватиме відчуття дискомфорту та холоду.

У вихідні, 14–15 лютого, зростає ймовірність приходу південних циклонів. Їхня траєкторія, фаза та інтенсивність опадів ще уточнюються, однак існує шанс суттєвого ускладнення погоди.

«Ми вже відчуємо тепло Атлантики, проте це ще не весна», — додає Постригань.

Він нагадує: атмосфера динамічна, особливо весною, тому слідкувати за уточненими прогнозами.

Раніше метеорологиня Наталія Голеня прокоментувала «дедлайн» приходу весни в Україні. Вона наголосила, що попри потепління найближчими днями, від 16 лютого можливе нове похолодання. Відтак говорити про весну — зарано.

Так, очікується підвищення температури, до відлиги. Але 16-19 лютого — зниження.

«Можуть бути знову морози — від невеликих до помірних. Вночі -3°…-8°, якщо прояснення — до -10°…-12°. І денна температура — також з „мінусами“: в межах від 0° до -5°», — сказала експертка.