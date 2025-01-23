Весна, квіти, читання: на ВДНГ у Києві втретє відбудеться "Книжкова країна"

У програмі весняної "Книжкової країни" заплановано понад 300 подій: презентації книжок, зустрічі з авторами, майстеркласи, дискусії, відкриті засідання книжкових клубів та багато іншого.

"Книжкова країна" повертається: 24–27 квітня на ВДНГ відбудеться третій книжковий фестиваль, який уже став одним із найбільших у країні. Цього року подія дивуватиме відвідувачів новими форматами та незабутньою атмосферою, де квіткова тематика стане тематичним доповненням до основної літературної. "Книжкова країна" традиційно збере видавництва, авторів, зіркових гостей, блогерів і всіх, хто хоче провести час у приємній компанії однодумців.

"Книжкова країна" відбулася двічі у 2024 році та сумарно зібрала понад 140 000 людей. Для багатьох цей фестиваль виявився першою подібною книжковою подією. Ключовою особливістю третього фестивалю стане фантазійний квітковий декор, що перетворить простір ВДНГ на справжній сад натхнення.

На відвідувачів чекають унікальні фотозони з гігантськими квітами, контактні квіткові інсталяції та фотодзеркала з квітковим оздобленням. Не обійдеться й без тематичних зон для відпочинку: кав’ярні та чайні куточки також отримають тематичне оформлення і пропонуватимуть гостям фестивалю напої з квітневою естетикою, зокрема каву, що подається з мінібукетами. А в центрі фестивалю облаштують червону доріжку, яка вже встигла стати найпопулярнішим місцем для зустрічей та селфі.

"Ми продовжуємо втілювати нашу велику ідею та місію, яку заклали в подію ще на початку — створити регулярний великий книжковий фестиваль, який збирає та об’єднує різних людей у їхньому прагненні до розвитку, відкриття нових ідей та якісного дозвілля. Щоразу ми намагаємося запропонувати гостям нові активності й досвід — з погляду як змістового наповнення, так і атмосфери. І весняна "Книжкова країна" цього року — не виняток", — підкреслює засновник фестивалю Євген Мушкін.

У програмі весняної "Книжкової країни" заплановано понад 300 подій: презентації книжок, зустрічі з авторами, майстеркласи, дискусії, відкриті засідання книжкових клубів та багато іншого.

Значного розширення зазнає програма репрезентації митців — чинних військових та ветеранів #ФРОНТМЕНИ. У її межах плануються не лише книжкові презентації та зустрічі з авторами, а й окремий напрям комбатантської поезії, театральні вистави й кластер сучасної драматургії; тематична вітрина воєнної літератури та читання з ветеранами.

Крім того, на фестивалі діятиме окрема зона автограф-сесій, де автори проводитимуть зустрічі з читачами в унікальній фотозоні. Також у межах події розширять програму для підлітків, створять окремі зони для родинного дозвілля та освітній простір із майстеркласами для дітей і дорослих.

"Весняна "Книжкова країна" цього року стане місцем розквіту й затишку, що заохочуватиме до нових мрій, ідей і зв’язків. Ми прагнемо створити атмосферу, де можна наповнюватися та залишатися самим собою — серед квіткових садів, яскравих локацій і, звісно, тисяч книжок. На гостей чекатиме ще більше літературних, пізнавальних і розважальних подій", — зазначає керівниця фестивалю Алла Рибіцька.

На "Книжковій країні" відбудеться великий ярмарок як у павільйонах, так і просто неба. А також на гостей знову чекатимуть уже улюблена кураторська програма Анни Завальської "Родинні читання" і премія книжкових блогерів, що вручатиметься вдруге.

"Книжкова країна" відбудеться 24–27 квітня на ВДНГ. Вхід — вільний.

За оновленням програми стежте в офіційних Facebook та Instagram фестивалю.