Весна на паузі: до України йде похолодання — синоптикиня попередила про зміну погоди в Україні
В Україні від понеділка, 16 березня, передбачається подальше поступове зниження температури повітря, попередила Наталка Діденко.
Синоптики попереджають про зміну погоди: після найтеплішого дня тижня на Україну чекає поступове зниження температури. Проте вихідні, 14–15 березня, обіцяють бути сонячними та сприятливими для активного відпочинку.
Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні
Цими вихідними на всій території країни переважатиме суха сонячна погода. Однак температурні показники стануть стриманішими.
Вдень очікується +9…+12 градусів. Тепліше буде лише на заході та півдні України — там стовпчики термометрів сягатимуть +12…+17 градусів.
Нічні та ранкові години залишаються холодними, синоптикиня прогнозує від -1 °C до +5 °C.
Південно-східний напрямок вітру створюватиме ефект прохолоди. Вітер буде рвучким, подекуди можливі навіть штормові пориви.
Синоптикиня прогнозує подальше поступове похолодання після вихідних.
Погода у Києві
У столиці 14–15 березня зберігатиметься ясна та суха погода. Попри сонце, відчуватиметься свіжість.
Температура повітря у денні години вихідних очікується +10…+12 градусів.
Ніч та ранок залишатимуться досить холодними, у межах +2…+5 градусів.
Очікується помірний південно-східний вітер, який часом може посилюватися до рвучкого.
«Надалі в Україні передбачається подальше поступове зниження температури повітря», — прогнозує Наталка Діденко.
