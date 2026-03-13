Погода в Україні

Синоптики попереджають про зміну погоди: після найтеплішого дня тижня на Україну чекає поступове зниження температури. Проте вихідні, 14–15 березня, обіцяють бути сонячними та сприятливими для активного відпочинку.

Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Цими вихідними на всій території країни переважатиме суха сонячна погода. Однак температурні показники стануть стриманішими.

Вдень очікується +9…+12 градусів. Тепліше буде лише на заході та півдні України — там стовпчики термометрів сягатимуть +12…+17 градусів.

Нічні та ранкові години залишаються холодними, синоптикиня прогнозує від -1 °C до +5 °C.

Південно-східний напрямок вітру створюватиме ефект прохолоди. Вітер буде рвучким, подекуди можливі навіть штормові пориви.

Синоптикиня прогнозує подальше поступове похолодання після вихідних.

Погода у Києві

У столиці 14–15 березня зберігатиметься ясна та суха погода. Попри сонце, відчуватиметься свіжість.

Температура повітря у денні години вихідних очікується +10…+12 градусів.

Ніч та ранок залишатимуться досить холодними, у межах +2…+5 градусів.

Очікується помірний південно-східний вітер, який часом може посилюватися до рвучкого.

«Надалі в Україні передбачається подальше поступове зниження температури повітря», — прогнозує Наталка Діденко.

Раніше ми писали про те, що сонячна погода принесла до України нову небезпеку. Фахівці попереджають про небезпечні метеорологічні явища: в Україні зростає вірогідність пожеж.