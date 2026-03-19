Весна прийшла остаточно: якою буде погода в Україні та Києві 20 березня

Погода в Україні 20 березня буде по-весняному теплою / © unsplash.com

У п’ятницю, 20 березня, у північній півкулі нарешті настає астрономічна весна. День весняного рівнодення в Україні принесе із собою стабілізацію погодних умов, приємне тепло та відсутність рясних опадів.

Про це повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі.

Температура повітря та опади в Україні

За прогнозом експертки, 20 березня жодних серйозних опадів на території нашої країни не передбачається. Лише вночі у Полтавській та Сумській областях можливий невеликий дощ чи мокрий сніг.

Температура повітря хоч і не буде рекордно високою, проте подарує справжній свіжий запах весни:

Вночі: від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

Вдень: стовпчики термометрів покажуть +7…+12 градусів.

На південному сході: повітря прогріється ще сильніше — до +9…+14 градусів.

Погода у столиці та весняні традиції

Киянам синоптикиня також обіцяє чудову погоду без істотних опадів. Температура повітря в столиці вдень коливатиметься в межах +7…+10 градусів. Наталка Діденко жартома радить містянам ховати у шафи зимові пуховики та сміливо «вигулювати» весняні пальта.

Наталка Діденко також нагадала, що день весняного рівнодення цьогоріч припадає саме на 20 березня, а його астрономічний відлік розпочнеться о 16:45 за київським часом. Вона назвала цей день своєрідним «Новим роком» і порадила українцям присвятити час очищенню простору від непотребу, співанню веснянок та випіканню традиційних пташок-"жайворонків» із тіста.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, якою буде погода в Україні цього тижня. За його прогнозом, протягом 16−22 березня ми відчуємо вплив малоактивних атмосферних фронтів, які сприятимуть опадам у вигляді дощів і мокрого снігу.