"Весна скоро": Арахамія відзвітував про проведені обшуки, затримання та звільнення

За добу оголосили про підозру щонайменше 13 особам.

В Україні триває хвиля звільнень, затримань, обшуків та вручень підозр. За минулу добу було прийнято низку кадрових рішень.

Про це відзвітував голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Весна скоро... Президент попереджав, що рішення будуть. Хто не зрозумів - жити доведеться або за законом, або в тюрмі", - написав він.

Провели обшуки:

у керівництва київської податкової

у Ігоря Коломойського щодо справ "Укрнафти"

у Арсена Авакова щодо закупівлі вертольотів

у Вадима Столара щодо інформації про відмивання грошей Медведчука

Оголосили підозру:

Богуслаєву за новим епізодом щодо фінансування "ДНР"

звільненому заступнику Міністра оборони Шаповалову, який відповідав за закупівлі харчів

звільненому директору Департаменту державних закупівель Міноборони Хмельницькому за неякісні бронежилети на 100 млн грн

топменеджменту "Укртатнафти" за махінації на 40 млрд грн

міністру енергетики в уряді Гройсмана Ігорю Насалику за збитки державі на 1,5 млрд грн

колишній заступниці міністра культури (2014-2019 рр.) і ще 6 учасникам схеми з дерибану майна "Національної кінотеки України"

менеджеру компанії Костянтина Жеваго за оборудки на 2 млрд грн

Затримали

чиновника Одеської ОВА за підозрою в хабарництві

шпигуна з "Укроборонпрому", який працював на російську воєнну розвідку

банду "Лєшого", яка займалася рекетом і викрадала людей у Києві

збоченців з п’яних вечірок за знущання над дівчатами.

Звільнили:

заступника голови Держпродспоживслужби Лордкіпанідзе

першого заступника голови Держлісагентства Сотника

в.о. голови Державної митної служби Демченка, першого заступника – Щуцького, ще одного заступника голови митниці Черкасського – відсторонили

Олександр Лієв із Міноборони сам написав заяву на звільнення

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подякував правоохоронцям за швидке реагування на "п'яні" вечірки, де молодики знущалися із дівчат та застосовували проти їхньої волі дії сексуального характеру. Двох хлопців затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Стало відомо, як їх покарають.

Зеленський за 1 лютого: Сьогодні у нашої держави плідний день

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