Весна вже близько: синоптикиня розповіла, якою буде погода на початку березня в Україні

Українців попередили про можливі морози уночі.
Погода в Україні наприкінці лютого буде з мокрим снігом та дощем. Початок же весни очікується сухим, але морозним.
Про це повідомила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня в коментарі "Фактам".
"28 лютого очікується переміщення атмосферних фронтів з півночі на південь, що призведе до невеликих опадів у вигляді снігу та мокрого снігу, а на півдні - до дощу", - розповіла вона.
Синоптикиня додала, що початок весни в Україні буде сухим, однак уночі очікуються морози. Місцями на території України прогнозується до 6 градусів морозу.
"1-3 березня поле високого тиску визначить погоду без опадів. Ночами мінімальна температура коливатиметься від 0 до 6 морозу, вдень максимальна температура поступово підвищиться від 0 до плюс 6", - підсумувала вона.
Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.
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